Krise in Italiens Mitte-Rechts-Block: Salvini besorgt

Die Allianz aus Salvinis Lega, der Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi und der oppositionellen Rechtskraft Fratelli d'Italia (FdI) kriselt, nachdem sie das Ziel verfehlt hat, einen eigenen Kandidaten zum Präsidenten zu wählen. Koalitionsinterne Divergenzen führten vergangene Woche zur Wiederwahl von Staatschef Sergio Mattarella.Die Lega hat laut jüngsten Umfragen Verluste hinnehmen müssen. Auch die Popularität Salvinis ist auf Talfahrt. „Ich war einer der wenigen, die an den Zusammenhalt der Koalition glaubten, die jedoch leider wie Schnee in der Sonne geschmolzen ist“, kritisierte Salvini laut Medienangaben. In der jetzigen Lage sei die Mitte-Rechts-Allianz nicht in der Lage, die Parlamentswahlen zu gewinnen, die spätestens in einem Jahr stattfinden werden.Salvini rügte Berlusconi, dessen Partei Forza Italia sich um Allianzen mit Kleinparteien im Zentrumslager bemüht. Kritik musste auch der Chef der Kleinpartei „Coraggio Italia“, Giovanni Toti, hinnehmen, ein Verbündeter des Mitte-Rechts-Lagers, der jedoch Kontakt zum Chef der Mitte-Links-Partei Matteo Renzi im Hinblick auf Allianzen aufgenommen hat. „Eine Mannschaft, die geschlossen sein will, muss eine Seele und ein Ziel haben. Das haben wir im Moment nicht“, kritisierte Salvini.Die Tatsache, dass die Partei „Fratelli d'Italia“ um Oppositionschefin Giorgia Meloni als einzige Oppositionskraft im Parlament auf Kosten der in Rom mitregierenden Lega und der Forza Italia an Konsens gewinnt, ist Salvini ein Dorn im Auge. Der Lega-Chef denkt an die Möglichkeit der Gründung einer neuen Mitte-Rechts-Kraft, was unter Ausschluss Melonis erfolgen könnte.Als einzige Oppositionsführerin spürt die 45-jährige Meloni derzeit Rückenwind. Des Öfteren erklärte sie sich schon zur Übernahme des höchsten Regierungsamts bereit.Laut jüngsten Umfragen führt sie mit circa 18 Prozent der Stimmen Italiens stärkste politische Kraft hinter den Sozialdemokraten mit circa 20 Prozent. Salvinis Scheitern bei den Präsidentenwahlen stärkt Melonis Ambitionen. Der Wahlkampf für die Parlamentswahlen im März 2023 hat bereits begonnen.

apa/stol