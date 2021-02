Wenig Tourismus, kaum Arbeitsplätze, Abwanderung: Die kleinen Minderheiten im Fersental, in Lusern und die Ladiner in Souramont tun sich auch in besseren Zeiten schwer. Die Pandemie macht die Situation noch schwieriger. Aber der zuständige Regionalassessor Manfred Vallazza sieht auch einen positiven Aspekt in der Krise. Interview: Hatto Schmidt