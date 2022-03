Krisenrabatt auf den Sprit: „2 Euro sind die psychologische Grenze“

„ Es lohnt sich, sein Nutzerverhalten unter die Lupe zu nehmen. ” — Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale Südtirol

Treibstoff war in Italien schon vor dem Krieg in der Ukraine teuer: Das liegt auch an den Verbrauchssteuern, den so genannten Akzisen. Diese hebt der Staat auf Verbrauchsgüter ein – und damit auch auf Kraftstoffe wie Benzin, Diesel, Flüssiggas und Methan. Kaum ein anderes Land in der EU hat höhere Verbrauchssteuern als Italien. Nun wird in Rom darüber diskutiert, diese zu senken.„Über eine Kürzung der Akzisen in der Größenordnung von 10 Prozent wird diskutiert“, sagt Bauhofer. „Für den Staat würde das keine großen Mindereinnahmen bedeuten. Die Preisgrundlage ist gestiegen, damit auch die Mehrwertsteuereinnahmen – selbst, wenn die Akzisen gesenkt werden.“Der Preis werde wohl auch nach einer möglichen Senkung der Verbrauchssteuer noch über der magischen Grenze von 2 Euro pro Liter bleiben. „2 Euro sind die psychologische Grenze. Ob es dann knapp darüber oder darunter ist, mag keinen großen Unterschied machen“: Den Schock nach der rasanten Teuerung könnte der staatliche Eingriff aber wohl etwas mildern.In die Unkenrufe, statt Treibstoffpreise zu senken sollte der Staat nachhaltige Antriebsformen jetzt günstiger machen, mag Bauhofer nicht einstimmen: „Es ist eine große politische Diskussion, ob ein krisenbedingt hoher Preis ein Umdenken für Umwelt und Klima bringt.“ Gerade sei aber nicht die Zeit dafür: „Weg vom Individualverkehr – das ist ein eher langfristiges Ziel. Jetzt brauchen wir gezielte Eingriffe. Wir müssen jetzt sehen, wie wir den Menschen helfen.“Unabhängig von staatlichen Maßnahmen könne aber jeder auch selbst aktiv werden:(Bauhofer: „Diese haben einen besonders hohen Spritverbrauch.“); den(„Ist er zu niedrig, steigt der Verbrauch“);(„Gepäckträger, die man nicht braucht, abmontieren“). Wo es gehe, rät Bauhofer dazu,zu bilden: „Nicht alles ist überall machbar, aber es lohnt sich, sein Nutzerverhalten unter die Lupe zu nehmen.“