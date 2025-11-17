„Ohne die Einführung von Deutschförderklassen wird sich der Schulnotstand nicht lösen lassen“, sagt Roland Stauder, Obmann der Freiheitlichen. „Der Lernerfolg der deutschsprachigen Schüler wird beeinträchtigt und die Qualität der Ausbildung untergraben.“ <BR \/><BR \/>Indes äußern die Grünen – angesichts des andauernden Konflikts zwischen Land und Lehrkörper – Besorgnis über die von der Landesregierung gewählte Linie. <BR \/><BR \/>„Zwar erkennen wir die wirtschaftlichen Anstrengungen an, halten es jedoch für inakzeptabel, dass die Mittel an die Einstellung der Proteste der Lehrer und an eine Verhandlung innerhalb enger Fristen geknüpft werden“, schreibt die Partei.