„Kritisieren, mitbestimmen und damit Populisten in die Schranken weisen“

„ Eines führt uns dieser Krieg dramatisch vor Augen: Wie fragil der Frieden ist. Er ist keine Selbstverständlichkeit, wie die allermeisten von uns glaubten. ” — Arnold Sorg

„ Wir müssen alles dafür tun, um die Fahne der Demokratie hochzuhalten: Kritik üben, den Finger in die Wunde legen und mitbestimmen. ” — Arnold Sorg

Seit nunmehr einem halben Jahr tobt der Krieg in der Ukraine. Die allermeisten Experten meinten bis zum letzten Augenblick, dass Wladimir Putin nicht ernstmachen werde. Dass er die Ukraine nicht wirklich angreifen werde, sondern dass seine Drohungen nur zu seiner üblichen politischen Strategie gehörten.Weit gefehlt. Als der russische Präsident am 24. Februar dieses Jahres seinen Truppen den Befehl zum Angriff auf die Ukraine gab, wurde ein Kapitel aufgeschlagen, das wohl niemand von uns glaubte, erleben zu müssen: Einen Krieg mitten in Europa.Dass so etwas, nach den beiden Weltkriegen im 20. Jahrhundert mit Millionen von Toten überhaupt wieder möglich sei, daran hätte wohl niemand auch nur im Traum gedacht. Leider ist es Realität geworden. Und der Ukraine-Krieg, der unvorstellbares Leid verursacht und bereits jetzt Tausenden Soldaten und Zivilisten das Leben gekostet hat, ist noch lange nicht vorbei.Putin, der glaubte, innerhalb weniger Tage sein Ziel erreichen zu können und damit weit gefehlt hat, wird so schnell nicht aufgeben. Er träumt seinen großrussischen Traum. Er träumt von einem sowjetischen Reich wie es im 20. Jahrhundert existierte. Man kann nur hoffen, dass die Europäische Union weiterhin so geschlossen auftritt, wie dies – erstaunlicherweise – in den vergangenen 6 Monaten der Fall war.Eines führt uns dieser Krieg dramatisch vor Augen: Wie fragil der Frieden ist. Er ist keine Selbstverständlichkeit, wie die allermeisten von uns glaubten.Auch zeigt uns dieser Krieg, was für ein großes Glück wir haben, in einer Demokratie zu leben, auch wenn Demokratie manchmal mühsam ist und vieles langsam und behäbig vorangeht.Auch wenn wir uns ärgern, wenn es in Italien schon wieder eine Regierungskrise gibt, oder die SVP in Südtirol manches Mal den Kompass zu verlieren scheint. Aber in einer Demokratie kann man mitbestimmen. Und man kann Kritik üben.In einer Diktatur wie in Russland ist beides nicht der Fall: Wahlen sind eine Feigenblattaktion und Regimekritiker kommen bestenfalls ins Gefängnis.Daher müssen wir alles dafür tun, um die Fahne der Demokratie hochzuhalten: Kritik üben, den Finger in die Wunde legen und mitbestimmen. Und damit Populisten mit autoritären Tendenzen in die Schranken weisen.