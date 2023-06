Kroatischer Außenminister: EU-Beitritte vor 2030 möglich

Im Interview mit der APA am Rande des Europaforums Wachau betonte Grlic Radman aber: „Es liegt an den (Beitritts-)Ländern selbst, ob sie bereit sind oder nicht. Es kann sogar vor 2030 sein.“ Es könne auch „keine Abkürzungen für niemanden“ geben.Die EU müsse sich fragen, warum 20 Jahre nach Gewährung der EU-Beitrittsperspektive für die Westbalkanstaaten so geringe Fortschritte verzeichnet wurden. „Das Schlüsselwort lautet Vertrauen“, sagte der kroatische Chefdiplomat. „Die Europäische Union muss das Vertrauen in die Erweiterungspolitik wiederbeleben, aber natürlich müssen die Westbalkanstaaten dasselbe tun.“ Grlic Radman erinnerte daran, dass beim Westbalkangipfel im Dezember 2022 in Tirana erstmals nicht „der Euphemismus 'Europäische Perspektive', sondern die Perspektive einer Mitgliedschaft in der EU“ versprochen wurde.