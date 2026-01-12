Der US-Präsident hatte am Sonntag gesagt, seine Regierung führe Gespräche mit der kubanischen Seite. Eine Woche nach dem US-Militärangriff auf Venezuela, bei dem der linksnationalistische Präsident Nicolás Maduro festgenommen und in die USA gebracht worden war, hatte Trump am Wochenende seine Drohungen gegen die kommunistische Regierung in Kuba verschärft.<BR \/><BR \/>Es werde „kein weiteres Öl oder Geld nach Kuba gehen“, schrieb Trump am Sonntag auf seiner Onlineplattform Truth Social unter Bezug auf die venezolanischen Öllieferungen in den Karibikstaat. „Ich rate ihnen dringend, einen Deal abzuschließen, bevor es zu spät ist“, warnte er die Führung in Havanna. Welche Art von „Deal“ er meinte, erläuterte Trump jedoch nicht.<h3>\r\nFreie, unabhängige und souveräne Nation<\/h3>Díaz-Canel hatte bereits am Sonntag die Drohungen des US-Präsidenten scharf zurückgewiesen. „Kuba ist eine freie, unabhängige und souveräne Nation. Niemand schreibt uns vor, was wir tun sollen“, schrieb er auf X. Er sei bereit, sein Land „bis zum letzten Tropfen Blut“ zu verteidigen, erklärte der kubanische Staatschef auch.<BR \/><BR \/>Am Montag fügte Díaz-Canel dann hinzu, dass die Beziehungen zwischen Kuba und den USA „sich auf das Völkerrecht anstelle von Feindseligkeit, Drohungen und ökonomischem Zwang“ gründen müssten. Kuba unterliegt seit Anfang der 1960er Jahre einem Wirtschafts- und Handelsembargo der USA.