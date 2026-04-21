„Man kann Dinge anders sehen, man kann in der Sache hart diskutieren, was allerdings nicht geht, sind Gewaltandrohungen, schwerwiegende Beschimpfungen und Beleidigungen. Rosmarie Pamer hat angekündigt Strafanzeige zu stellen und wir bestärken sie darin“, so Anna Künig, JG – Vorsitzende. <h3>\r\n„Interessant ist, dass wieder die üblichen Verdächtigen dahinter stecken“<\/h3>„Hier ist eine unmögliche Welle losgetreten worden. Interessant ist, dass wieder einmal die üblichen Verdächtigen dahinter stecken.“<h3>\r\n„Solche Zustände wollen wir in Südtirol nicht und wir brauchen sie auch nicht“<\/h3>Die JG ist überzeugt, dass es endlich Zeit wird, hier Ross und Reiter zu nennen: „Sven Knoll, die Südtiroler Freiheit und Jürgen Wirth Anderlan scheinen sich am Politik-Stil à la Trump ein Vorbild zu nehmen und wollen diesen nicht erst seit heute nach Südtirol importieren. Wir sagen ausdrücklich: Solche Zustände wollen wir in Südtirol nicht und wir brauchen sie auch nicht“. <h3>\r\n„Es nützt wenig, den ,schwiegermuttertauglichen' Sunnyboy zu spielen“<\/h3>In Richtung Knoll unterstreicht Matthias von Wenzl für die JG: „Wer wöchentlich wider besseres Wissen gebetsmühlenartig Phrasen drischt, nimmt genau solche Kommentare – etwa, dass man jemanden an die Wand stellen müsse – billigend und mit allen möglichen Konsequenzen in Kauf. Dann hilft es auch nicht, bei einem runden Tisch der RAI den ,schwiegermuttertauglichen' Sunnyboy zu spielen.“<h3>\r\nHarsche Kritik an JWA<\/h3>„Das Gleiche gilt für JWA – er scheint mit sich selbst in einem Unterbietungswettstreit zu sein, was grundlegende Moral- und Anstandsformen anbelangt“, stellt die JG mit Blick auf seine wöchentlichen Videobotschaften mit Bedauern fest.