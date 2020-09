Kuens: Quorum erreicht, Raffl bleibt

324 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag in Kuens zu den Wahlurnen gerufen worden. Viel Auswahl gab es auf dem Stimmzettel freilich nicht: Für 12 Sitze im Gemeinderat standen 12 Kandidaten zur Verfügung, einziger Bürgermeisterkandidat war der amtierende Erste Bürger Manfred Walter Raffl (SVP).Kuens war eine jener 28 Gemeinden, in denen die spannendste Frage nicht die Kandidaten betraf, sondern, ob das notwendige Quorum auch erreicht werden würde. Mit 66,2 Prozent der Stimmen für Raffl war dies der Fall.Da sich genauso viele Kandidaten wie Sitze im Gemeinderat zur Wahl stellten und es auch nur einen Bürgermeisterkandidaten gab, mussten mindestens 50 Prozent der 324 Wahlberechtigten den Gang zur Urne machen, außerdem musste die einzige Liste, in Kuens die SVP, mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen.In Kuens konnten sowohl die Kandidaten für den Gemeinderat als auch SVP-Bürgermeister Raffl von sich überzeugen, die Wahlbeteiligung lag bei 70,4 Prozent.

stol