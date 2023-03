Kulturminister beklagt zu viele ausländische Kulturmanager

„Ich habe keine Vorurteile gegenüber ausländischen Managern an der Spitze unserer Kultureinrichtungen, einige habe ich kennengelernt, und sie haben ihre Sache gut gemacht. Ich finde es aber eigenartig, dass Italiens 10 wichtigste Kultureinrichtungen, wie die Scala, das San Carlo-Theater in Neapel, das Turiner Opernhaus, die Uffizien, das Römische Nationalmuseum, Pompeji und die Pinakothek von Siena unter ausländischer Leitung stehen“, sagte Sangiuliano in der von Rai 3 ausgestrahlten Sendung „Che Tempo che fa“.„Seltsam ist, dass ein Land wie Italien mit bedeutenden Kunstuniversitäten wie in Rom, Neapel, Florenz, Mailand, nicht in der Lage ist, geeignete Manager zu stellen. Ausländer sind in Ordnung, aber wir sollten die Dinge ausgewogen angehen“, betonte Sangiuliano. Der Kulturminister lobte den deutschen Direktor der Uffizien in Florenz, Eike Schmidt, und Gabriel Zuchtriegel, Leiter des archäologischen Parks Pompeji, als „hervorragende Manager“. Nicht alle anderen ausländischen Kulturmanager hätten in der Vergangenheit jedoch gut gearbeitet, sagte Sangiuliano ohne Namen zu ändern.Seit Wochen berichten italienische Medien über die Möglichkeit, dass der französische Intendant der Scala, Dominique Meyer, am Ende seines Mandats durch einen Italiener ersetzt werden könnte.