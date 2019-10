Kurdenabzug aus Nordsyrien läuft laut Türkei nach Plan

Die Türkei hatte am Dienstag mit Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung eine Einigung zur gemeinsamen Kontrolle von Grenzgebieten in Nordsyrien getroffen. Sie folgte auf eine international massiv kritisierte Militäroffensive der Türkei gegen die kurdische YPG-Miliz im syrischen Grenzgebiet zur Türkei und lief auf eine Waffenruhe hinaus. Die Türkei betrachtet die YPG als Terrororganisation. Ziel der Offensive war eine Zone in Nordsyrien unter türkischer Kontrolle, aus der sich alle Kurdenmilizen zurückziehen sollten.





Das Abkommen mit Russland sollte den YPG-Kämpfern die Gelegenheit zum Abzug geben. Der sollte nach 150 Stunden oder etwas mehr als sechs Tagen abgeschlossen sein. Akar zufolge wird das mit Russland ausgehandelte Waffenruhe-Abkommen am kommenden Dienstag um 18.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) auslaufen.„Bis dahin werden wir die Geschehnisse aus nächster Nähe beobachten. Wir werden die darauf folgende Situation abermals beurteilen und das Nötige tun“, sagte er. Nach dem vollständigen Abzug sollen gemeinsame türkisch-russische Patrouillen im Gebiet beginnen.Präsident Recep Tayyip Erdogan und türkische Minister hatten mehrfach gedroht, dass die Türkei ihre Militäroffensive wiederaufnehmen werde, sollten die Kurdenkämpfer die Gebiete nicht vollständig verlassen. Russland hatte die Kurden gewarnt, dass es dann zu direkten Kämpfen mit der Türkei kommen könne. Russische und syrischen Truppen, die in der Region stationiert wurden, um den Abzug zu kontrollieren, böten ihnen dann keinen Schutz.Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) ist am Samstag für einen Kurzbesuch in Ankara, um bei seinem Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu auf eine dauerhafte Feuerpause zu dringen.

apa