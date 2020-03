Kurz: „Unsere Schutzausrüstung geht auch an Südtirol“

2 AUA-Maschinen seien aus Österreich nach China geflogen, um die dringend nötige Schutzausrüstung zu holen, die Maschinen seien am Samstag in China gelandet, berichtet das österreichische Onlineportal kurier.at. Sie sollen 130 Tonnen Schutzausrüstung nach Wien bringen. Von dort wird ein Konvoi des österreichischen Bundesheeres die Güter nach Südtirol bringen.„Es ist unser aller Interesse, dass wir die dringend benötigte Ausrüstung schnellstmöglich für Tirol, als derzeit meist betroffenes Bundesland zur Verfügung haben. Und wir lassen auch Südtirol bei dieser logistischen Herausforderung nicht im Stich“, Bundeskanzler Kurz.„Eine wahrlich große Geste unseres Vaterlands, dem wir zu unendlichem Dank verpflichtet sind“, so Jürgen Wirth Anderlan, Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes.Auch der Heimatbund zeigt sich in einer Aussendung dankbar. “Österreich hat auf das Hilfegesuch mit der Lieferung der Schutzausrüstungen bewiesen, dass Südtirol weiterhin ein Herzensanliegen ist. Der Südtiroler Heimatbund bedankt sich bei unserem Vaterland Österreich für die Hilfe und Unterstützung, mit welchem der weitere Einsatz unserer heldenhaften Ärzte und Pfleger weiterhin ermöglicht wird.„

