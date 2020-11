Kurz appelliert: Dem Hass keinen Raum geben

„Wir werden die Opfer des gestrigen Abends nie vergessen und wir werden gemeinsam, entschlossen unsere Grundwerte verteidigen“, sagte Kurz und erinnerte an die bisher vier Todesopfer, die 14 Verletzten und den verwundeten Polizisten. Ein älterer Herr, eine ältere Dame, ein junger Passant und eine Kellnerin seien durch den Anschlag „aus dem Leben gerissen“ worden.„Auch wenn wir das Glück haben, in einem grundsätzlich sicheren Land zu leben, leben wir leider nicht in einer sicheren Welt“, meinte der Bundeskanzler. Der Anschlag sei von „Hass auf unsere Lebensmodell“ und „Hass auf unsere Grundwerte“ getragen. Man werde nun Täter und Hintermänner jagen und einer gerechten Strafe zuführen.Allerdings sei dies keine Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen, sondern: „Es ist ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glauben und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschen.“ Diesen „Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei“ werde man gemeinsam mit den internationalen Partnern mit aller Entschlossenheit führen. Außerdem kündigte Kurz eine (auch von der Opposition beantragte) Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates an, diese findet am Mittwoch um 16.00 Uhr statt.

apa