<div class="img-embed"><embed id="1208265_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Männer werden verdächtigt, Verbindungen zu einem Waffenhändlerring zu haben. Allerdings werde auch ein terroristisches Motiv weiterhin nicht ausgeschlossen, hieß es. Der Fall könnte mit der Festnahme eines türkischen Kriminellen in Viterbo vor einigen Tagen in Verbindung stehen.<BR \/><BR \/>Die Festnahme der beiden Türken erfolgte am Mittwoch wenige Stunde vor der Prozession mit tausenden Menschen, an der sich auch Außenminister und Vizepremier Antonio Tajani beteiligte. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gratulierte der Polizei am Donnerstag zur Festnahme.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208268_image" \/><\/div>