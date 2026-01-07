Völlig irre und unüberschaubar sind all die Brandherde, die weltweit rauchen. Die Entwicklungen in Südamerika, die Zustände im Iran, die Situation in Gaza, der russische Angriffskrieg und all die anderen Konflikte machen Angst. Es ist eine brachiale Gewalt, mit der manche Führer eine neue Weltordnung schaffen wollen. Seriöse Diplomatie ist passé, es sprechen die Drohungen, es fallen die Bomben. <BR \/><BR \/><embed id="dtext86-72942944_quote" \/><BR \/><BR \/>In all dem weltpolitischen Geschehen ist die EU nur noch Zaungast. Immer überrascht, ständig überrumpelt, maßlos überfordert, verscherbelt die Politik das Gewicht des alten Kontinents. Die Erben einer politischen Macht sind nur noch blutleere Figuren, die weltweit mit ihren Werten hausieren gehen und kein Gehör mehr finden. <BR \/><BR \/> Rund 450 Millionen EU-Bürger brauchen keine Wanderprediger, sondern glasklare Realisten. Sie brauchen Lenker, die am Tisch sitzen, mitreden und denen zugehört wird. Kuscheln bringt in der neuen Welt keinen Erfolg. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:michael.fink@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">michael.fink@athesia.it<\/a>