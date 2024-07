La Val/Wengen: Neuwahlen voraussichtlich im Herbst

Angel Miribung war, wie berichtet, am Donnerstag am Piz Bernina in der Schweiz abgestürzt und konnte tags darauf nur mehr tot geborgen werden.Voraussichtlich am Donnerstag wird der über die Gemeindegrenzen hinaus beliebte und geschätzte Bürgermeister in La Val/Wengen beerdigt.Die Amtsgeschäfte in der Gemeinde führt vorerst sein Stellvertreter Felix Dapoz weiter. Laut Gemeindewahlgesetz finden die Neuwahlen von Gemeinderat und Bürgermeister zwischen 1. November und 15. Dezember statt.