Ladenöffnungszeiten: Südtirol kann wieder selbst entscheiden

Jahrelange Forderung des hds

Südtirol kann nun wieder selbst über Öffnungszeiten bestimmen

Ministerrat muss noch zustimmen

Es war im Jahr 2011, als der damalige Ministerpräsident Mario Monti den Handel liberalisiert hat. Dies bedeutete auch: Südtirol verlor die Kompetenzen über die Ladenöffnungszeiten.Vor allem der Handels- und Dienstleistungsverband (hds) forderte immer wieder, dass sich Südtirol die autonomen Kompetenzen im Handel zurückholen sollte, da man die Situation in Südtirol als Grenzgebiet nicht mit anderen Gebieten vergleichen könnte. Ein viel diskutiertes Thema war dabei immer die Sonntagsöffnung.Nach jahrelangen Verhandlungen und Versuchen ist es nun soweit: Die 12er-Kommission in Rom hat die Durchführungsbestimmung zum Handel einstimmig angenommen. Südtirol kann also wieder selbst entscheiden, was die Öffnungszeiten der Geschäfte anbelangt.In Rom hat die 12er-Kommission die Durchführungsbestimmung zum Handel einstimmig angenommen.Die Kompetenz für den Handel geht wieder ans Land. Und Südtirol und das Trentino können damit nun auch selbst über die Öffnungszeiten von Geschäften entscheiden.Nun muss noch der Ministerrat der Regelung zustimmen, die gilt aber nur als reine Formsache.