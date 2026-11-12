Im Rahmen der Bewerbung hat Landesrat Daniel Alfreider am 12. November Monica Fagioli von der UNESCO-Sektion des italienischen Kulturministeriums in Bozen empfangen. <BR \/><BR \/>Die ladinische Gemeinschaft arbeitet seit vier Jahren mit Unterstützung des Landes an der Bewerbung. Das vor einem Jahr nach Rom übermittelte Dossier wird seit dem Frühjahr vom Kulturministerium geprüft. Fagioli besucht neben Bozen auch das Gadertal, um sich ein Bild von der Tradition und ihrer Weitergabe zu machen. Dazu sind Gespräche mit Kulturvereinen, Schulen sowie Vertretern aus Kunst und Literatur geplant.<BR \/><BR \/> Alfreider bezeichnete den Besuch als Zeichen dafür, dass das Ministerium die Bewerbung ernst nehme. Die mündlich überlieferten Erzählungen seien seit Generationen ein wesentlicher Bestandteil der ladinischen Identität. Das Bewerbungsdossier wurde im Auftrag des Landes vom UNESCO-Lehrstuhl der Universität Unitelma Sapienza ausgearbeitet.