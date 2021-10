Ladurner begrüßt Senkung der Tampon Tax, fordert aber weitere Reduktion

Auch der Südtiroler Landtag hatte in Zusammenarbeit mit einer engagierten Gruppe junger Frauen der JG in einem Begehrensantrag die italienische Regierung aufgefordert eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Tampons und Binden umzusetzen.„Italien hatte bisher mit 22 Prozent eine der höchsten Steuern auf diese Artikel in ganz Europa. Der Steuersatz ist mit 22 Prozent bisher gleich hoch wie die Steuer auf Treibstoffe, Wein oder Zigaretten und sogar um fünf Prozentpunkte höher als auf frischen Trüffel. Ich bin froh, dass nun der erste Schritt für eine Senkung gesetzt wird, endlich! Allerdings hatten wir im Begehrensantrag die Senkung auf vier Prozent, wie bei vielen anderen Artikeln für den Grundbedarf auch, gefordert“, sagt Ladurner.Die EU hatte bereits im Jahr 2006 eine Reduktion der Steuer auf diese Hygieneartikel auf fünf Prozent angemahnt. „Mit dieser Maßnahme würde der Staat ein Stück mehr Gerechtigkeit für Millionen Frauen schaffen! Daher hoffe ich, dass dies nicht der letzte Schritt war und diese Hygieneartikel nicht mehr wie Luxusgüter besteuert werden, sondern eben wie Güter des täglichen Grundbedarfs.“

