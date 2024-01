Läuft Ex-Landesrat zum „Feind“ über?

Bessone als Lega-Verantwortlicher abgesetzt

Bis zur Landeshauptmann-Wahl bei der Lega

„Wir haben derzeit auf Landesebene genug zu tun. Mit Brixen haben wir uns noch nicht beschäftigt“, wimmelt Angelo Gennaccaro lästige Nachfragen ab. Hartnäckig halten sich aber Gerüchte, wonach die Civica ihr Listenzeichen bei der anstehenden Gemeindewahl in Brixen keinem Geringeren als (Noch)-Lega-Landesrat Massimo Bessone angeboten haben soll.Bessone ist Brixner und war bis vor Kurzem Koordinator der Lega fürs Eisacktal, Pustertal und Gröden. Sang- und klanglos hat ihn Lega-Koordinator Maurizio Bosatra als Lega-Verantwortlichen im Eisacktal, Pustertal und Gröden aber ersetzt. Es war der letzte Akt eines zerrütteten Verhältnisses.Dass Bosatra den „Leghisti“ bei der Landtagswahl den Leiferer Bürgermeister Christian Bianchi als Listenführer vor die Nase gesetzt hat, hatten viele Parteigänger nicht goutiert – Bessone aber sehr deutlich öffentlich kritisiert.„Bis zur Wahl des Landeshauptmanns am Donnerstag bleibe ich Landesrat und auf jeden Fall in der Lega“, sagt Bessone. Klingt nicht so, als wolle er länger in der Lega bleiben. Weiter lässt sich der scheidende Landesrat noch nicht in die Karten schauen.Es ist aber kein Geheimnis, dass er weiter auf kommunaler Ebene Politik betreiben möchte. Die Zeit, eine Bürgerliste zu gründen, um in Brixen anzutreten, ist knapp. Einfacher ist es, das Listenzeichen der Civica zu verwenden. Dass es Gespräche gibt, ist bestätigt. Ob Bessone die Front wechselt, wird spätestens bei Hinterlegung der Kandidatenliste klar.