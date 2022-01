Lage an Grenze zur Ukraine beschäftigt den UN-Sicherheitsrat

Die USA haben das Thema vergangene Woche nach informellen Gesprächen mit anderen Nationen des Rats und der Ukraine das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. „Es ist nicht mehr angebracht, einfach abzuwarten, was passiert“, erklärte die US-amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield.„Jetzt braucht es die volle Aufmerksamkeit des Rats“ , so Thomas-Greenfield. Die Beratungen sollen öffentlich stattfinden. Die USA und ihre westlichen Verbündeten befürchten eine russische Invasion in der Ukraine. Sie verlangen einen Rückzug der an der ukrainischen Grenze versammelten rund 100.000 russischen Soldaten.Vor dem Sicherheitsrat wird weniger mit Lösungen bezüglich des Konflikts gerechnet. Vielmehr könnten die USA die internationale Bühne als Druckmittel gegen Moskau benutzen.

apa