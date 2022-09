Lajcak: Einzigartige Chance im Normalisierungsprozess Serbien-Kosovo

Es gebe nämlich zwischen jetzt und 2024 keine Wahlen in Serbien, keine Wahlen im Kosovo, keine großen Wahlen in Europa und auch keine Wahlen in den USA. Das bedeute, dass es „keine Hindernisse im politischen Kalender“ gebe und „wirkliche Fortschritte“ gemacht werden könnten. „Dieses Jahr und das nächste Jahr sind entscheidend und einmalig, und es wäre ein großer Fehler, wenn wir dieses Zeitfenster nicht nutzen würden“, unterstrich der slowakische Diplomat am Rande des Forums Alpbach.Unterstützung in diesem Prozess komme auch aus London und Washington: „Auch wenn es formal nicht mehr Mitglied der Europäischen Union ist, betrachte ich das Vereinigte Königreich als Teil unserer gemeinsamen Bemühungen. Und wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten.“Am Wochenende hatte die Europäische Union eine Einigung zwischen Serbien und dem Kosovo im Streit über Einreisedokumente verkündet. Im Rahmen des EU-geführten Dialogs habe Serbien zugestimmt, Einreise- und Ausreisedokumente für Inhaber eines kosovarischen Personalausweises abzuschaffen, im Gegenzug habe der Kosovo zugesagt, solche Papiere für Personen mit serbischen Dokumenten nicht wie geplant einzuführen, verkündete der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.Lajcak sprach in diesem Zusammenhang von „einer Lösung in einer wichtigen Frage, die für viele Menschen besonders in Westeuropa unbedeutend klingt“. Man dürfe aber nicht vergessen, dass der Nordkosovo am 31. Juli neuer Gewalt sehr nahe gekommen sei, „und wir wollten um jeden Preis eine Wiederholung dessen am 31. August vermeiden“. Im Vorfeld der Einigung habe es bereits am 18. August ein „gutes Treffen“ zwischen dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und dem kosovarischen Premier Albin Kurti in Brüssel gegeben – 13 Monate nach ihrem zuvor letzten Treffen dort.Nun müsse als nächstes der Konflikt über die Anerkennung von Autokennzeichen gelöst werden. Die Deadline hierfür sei der 31. Oktober. „Das ist sehr bald, aber 2 Monate sind besser als 2 Tage oder 2 Wochen. Wir haben bereits während des Treffens in Brüssel ein paar Vorschläge dazu gemacht und werden weiterhin mit dem Kosovo und Serbien zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das nicht ein weiterer Moment für Konfrontation und Gewalt wird.“ Als „wichtig und positiv“ bezeichnete Lajcak, dass sich die beiden Politiker während des Treffens im August einig gewesen seien, „dass sie einander viel regelmäßiger treffen sollten, eigentlich monatlich, um über den Weg in die Zukunft zu sprechen“.Gefragt nach der Rolle Moskaus sagte der EU-Sonderbeauftragte, es bestehe kein Zweifel daran, dass es in Russlands Interesse sei, „Instabilität auf dem Balkan zu fördern und auch die Menschen zu verwirren, sodass sie nicht wissen, was die Wahrheit ist und wem sie vertrauen sollen“. Russland sei aber „nicht der Hauptakteur“ auf dem Balkan.„Wir sind der Hauptakteur. Wir, die Europäische Union, haben die Werkzeuge, wir haben das Angebot der EU-Mitgliedschaft, Russland nützt nur den Raum, den wir für sie offenlassen.“ Wesentlich sei das Commitment der Europäischen Union und dass gemachte Versprechen auch respektiert würden. „Wir sollten uns nicht vor Russland fürchten. Wir sollten uns auf unsere eigenen Aufgaben konzentrieren.“Der Krieg in der Ukraine hat die EU-Erweiterung nach Einschätzung Lajcaks „wieder politisch“ gemacht und die Überzeugung gestärkt, dass es sich um einen „politischen Prozess“ handle, der „auf der Erfüllung technischer Kriterien“ basiere, aber „keine technische Übung“ sei. „Das ist ein Prozess, der auf gemeinsamen Werten beruht“, betonte der Westbalkan-Beauftragte. „Das war auch ein Weckruf für jene in der Europäischen Union, die gedacht haben, dass der Balkan vielleicht noch ein paar Jahre warten kann. Jetzt ist klar, dass er das nicht kann.“Für die Europäische Union sei auch noch ein anderer Punkt wesentlich: „Dieser Krieg wird irgendwann enden, aber wir werden nicht zur Situation vor dem Krieg zurückkehren. Die Weltordnung wird sich ändern, das ist klar. Die Rolle Russlands wird sich ändern. Und wir wollen, dass die Europäische Union unter denjenigen ist, die diese neue Weltordnung gestalten, und wir können kein Player sein, wenn wir noch immer mit dem Balkan beschäftigt sind“, meinte Lajcak. „Wenn wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind, mit unserem eigenen Kontinent, dann wird niemand auf uns warten.“Das bedeute auch nicht, dass jeder Balkanstaat ein volles EU-Mitglied sein müsse. „Aber es darf keinen Zweifel am Commitment geben, an der Ernsthaftigkeit des Prozesses und an der Ernsthaftigkeit unseres Angebots. Das ist wirklich wichtig.“ Aus Sicht Lajcaks ist das den EU-Staaten auch bewusst. „Die Glaubwürdigkeit des Erweiterungsprozesses hat stark gelitten, und wir müssen diese Glaubwürdigkeit wieder herstellen.“