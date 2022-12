Land fördert Integriertes Rechtsstudium in Innsbruck weiterhin

Südtirol seit Anfang an dabei

400 junge Studenten – 75 Prozent sind Südtiroler

Über das Integrierte Diplomstudium der Rechtswissenschaften bildet die Universität Innsbruck in Zusammenarbeit mit der Universität Padua und der Universität Trient zweisprachige Universaljuristinnen und -juristen im italienischen Recht aus.Das Integrierte Diplomstudium gewährt nicht nur die Vorbildung für die klassischen Rechtsberufe, sondern auch für den Verwaltungsdienst in Italien. Das Studium, das die Beherrschung der deutschen und der italienischen (Rechts)Sprache abverlangt, ermöglicht nach dem erfolgreichen Abschluss verschiedenste berufliche Möglichkeiten.„Das Land Südtirol unterstützt das integrierte Rechtsstudium in Innsbruck, seit es vor über 40 Jahren aus der Taufe gehoben worden ist“, erklärt Landesrat Philipp Achammer. „Über dieses Studium werden zweisprachige Juristen herangebildet, die das italienische Recht kennen und die deutsche Fachsprache beherrschen. Das Studium vermittelt zudem Wissen über Autonomie-, Verwaltungs- und Verfassungsrecht, was in Südtirol in den verschiedensten Bereichen sehr gefragt ist.“Auf seinen Vorschlag hin hat die Landesregierung einer weiteren Finanzierung des Studienangebots im Fünfjahreszeitraum von 2023/224 bis 2027/28 im Wert von insgesamt 3,8 Millionen Euro zugestimmt und Landeshauptmann Arno Kompatscher dazu ermächtigt, die entsprechende Vereinbarung mit der Universität Innsbruck in Bezug auf die Kostenrückvergütung zu unterzeichnen.Derzeit absolvieren an der Uni Innsbruck über 400 Jugendliche ein Integriertes Rechtsstudium, drei Viertel davon kommen aus Südtirol.Die Finanzierung des Integrierten Diplomstudiums italienisches Recht erfolgt auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Hochschulförderung (LG 9/2004). Dieses ermöglicht es der Landesregierung, Initiativen und Projekte in Lehre und Forschung zu finanzieren, welche Universitäten in Italien oder Universitäten im deutschen Kulturraum im Interesse des Landes durchführen.