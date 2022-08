Land schiebt Bettenstopp-Schlupfloch einen Riegel vor

Am Dienstag, nach der Sitzung der Landesregierung, gaben sich Landeshauptmann Arno Kompatscher und Tourismuslandesrat Arnold Schuler noch gelassen ( STOL hat berichtet ): Klar bestehe die Möglichkeit, das Gesetz zu blockieren, aber man sei überzeugt, dass man einen Bettenstopp auch mit dem bestehenden Gesetz bzw. den Durchführungsbestimmungen durchziehen könne, sagte der Landeshauptmann im Anschluss an die Sitzung der Landesregierung.Tourismuslandesrat Arnold Schuler sagte, er „wüsste im Moment nicht, wer ein Interesse daran haben sollte, das Inkrafttreten des Bettenstopps hinauszuzögern“.Nun wollte man aber doch auf Nummer sicher gehen: Die Landesregierung hat sich daher am Mittwoch zu einer Sondersitzung getroffen. In einer Mitteilung, die am Nachmittag den Medien zugesandt wurde, heißt es daraufhin: „Ansuchen um Erlaubnis für die Beherbergung sowie die Meldung der Tätigkeit und des Tätigkeitsbeginns sind bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung des Landestourismusentwicklungskonzepts 2030+ (LTEK) nicht mehr möglich.“Und weiter: „Im Gesetz ist vorgesehen, dass die Gemeinden bis zur konkreten Anwendung der Handlungsmaßnahmen keine Ansuchen um Erlaubnis zur Ausübung eines Gastgewerbes und auch keine Meldungen der Tätigkeit und des Tätigkeitsbeginns mehr annehmen können.“„In Erwartung des Inkrafttretens des Landesgesetzes hat es die Landesregierung für notwendig erachtet, jegliche Maßnahmen, die im Widerspruch zu den Bestimmungen des LTEK 2030+ stehen, auszusetzen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Dies bedeutet: Ab sofort und bis zum Inkrafttreten des Landesgesetzentwurfes Nr. 111/2022 können die Gemeinden keine der genannten Ansuchen mehr annehmen.“