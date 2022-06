Land übernimmt 9 Militärliegenschaften

Das auf gesamtstaatlicher Ebene beispielgebende Tauschabkommen zwischen Verteidigungsministerium und Land Südtirol aus dem Jahr 2007 wird weiter ausgebaut und ergänzt. Auf der Grundlage dieses mehrstufigen Abkommens tritt der Staat nicht mehr genutzte Immobilien an das Land ab, während das Land Bau- und Instandsetzungsarbeiten auf und an Liegenschaften des Heeres durchführt.Verteidigungsministerium, Agentur für Staatsgüter und Land Südtirol haben bereits drei Programmvereinbarungen unterzeichnet. An einem vierten wird derzeit gearbeitet.Am Dienstag hat die Landesregierung dem Entwurf eines weiteren Änderungs- und Ergänzungsabkommens zugestimmt. Es beinhaltet die Übertragung von neun Liegenschaften in den Gemeinden Bozen, Meran, Brixen, Bruneck, Leifers, Vahrn, Freienfeld und Gossensaß. Landeshauptmann Arno Kompatscher wurde zur Unterzeichnung des Abkommens ermächtigt, zu der der italienische Verteidigungsminister Lorenzo Guerini nach Bozen kommen wird. Die Unterzeichnung erfolgt am Montag.