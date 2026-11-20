„Unsere lokalen Unternehmen zu unterstützen bedeutet, in die Wettbewerbsfähigkeit Südtirols zu investieren. Mit dieser Initiative wollen wir gewährleisten, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen neue Kompetenzen erwerben und ihre Organisation verbessern können, damit sie für die Herausforderungen des Marktes besser gewappnet sind“, betont Landesrat Galateo.<BR \/><BR \/>Vorgesehen ist ein Zuschuss von bis zu 50 Prozent für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Generationswechsel. Zudem wird die Mindestteilnehmerzahl für direkt vom Unternehmen organisierte Schulungen von vier auf drei gesenkt, um auch kleineren Unternehmen den Zugang zum Landesbeitrag zu erleichtern. Beratungsleistungen können mit den Neuerungen auch online durchgeführt werden. <BR \/><BR \/>Für diese Maßnahme stehen 2,5 Millionen Euro jährlich zur Verfügung. „Wir wollen die Unternehmen damit in den verschiedenen Phasen ihrer Tätigkeit begleiten: von der Schulung der Mitarbeitenden über die fachliche Beratung bis hin zum Moment des Generationswechsels. Die Fortführung dieser Maßnahmen stellt eine Investition in die Zukunft des Südtiroler Wirtschaftssystems dar“, sagt Galateo.