Viele Senioren, die mit einer mickrigen Monatsrente mehr schlecht als recht über die Runden kommen, haben sich große Hoffnungen auf den Landeszuschuss gemacht. Doch es gibt ein Problem.<BR \/><BR \/>Denn viele Pensionisten liegen über dem ISEE-Schwellenwert von 20.000 Euro. Damit fehlen ihnen die Voraussetzungen. Bis jetzt haben 5000 bis 6000 Senioren die ISEE-Erklärung in den Steuerbeistandszentren erstellen lassen, schätzt Landesrätin Rosmarie Pamer. 10.000 bis 12.000 Rentner sollen die Voraussetzungen für den Erhalt des Beitrags haben.<BR \/> In anderen Regionen wurde der ISEE-Schwellenwert mit 15.000 Euro festgelegt, in Südtirol hingegen mit 20.000 Euro. <h3>\r\nEs zählt, wer auf dem Familienbogen aufscheint<\/h3>Trotzdem blicken nun viele Rentner in Südtirol durch die Finger: Wenn eine Pensionistin eine Rente von 950 Euro brutto im Monat erhält, ihr Ehemann aber eine deutliche höhere Rente und beide zusammen leben in der Erstwohnung – dann übersteigt dies den ISEE-Wert von 20.000 Euro. Bei der ISEE-Erklärung zählt, wer auf dem Familienbogen aufscheint. Und auch die Ersparnisse werden mit eingerechnet. Wer hingegen in Miete lebt oder ein Darlehen für die Erstwohnung zurückzahlen muss, der kann auf einen vorteilhaften ISEE-Wert hoffen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203714_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für ASGB-Chef <b>Tony Tschenett<\/b> hat sich klipp und klar gezeigt: Der ISEE-Wert ist in Südtirol mit 20.000 Euro zu niedrig, „den muss man höher ansetzen. Wenn Mann und Frau auf dem Familienbogen aufscheinen, dann fallen solche Paare fast immer raus. Noch dazu kommt, dass auch die Erstwohnung für die ISEE-Erklärung zählt. Die meisten Pensionisten haben den Kredit für ihre Wohnung schon abgezahlt, deshalb können sie nichts abziehen.“ <BR \/><BR \/>Er habe schon 2024 darauf hingewiesen, dass der ISEE-Schwellenwert für diesen Landesbeitrag mit 25.000 Euro bis 30.000 Euro festgesetzt werden sollte, betont Tschenett. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203717_image" \/><\/div>\r\nAuch Bauernbund-Obmann Daniel Gasser meint: „Der ISEE-Wert von 20.000 Euro ist relativ tief.“ Viele Pensionisten unter den Bauern seien früher „im Nebenerwerb tätig gewesen“ und würden deshalb nun nicht in den Genuss dieses Geldes kommen. Man habe sich da mehr erwartet. Trotzdem sei diese Hilfe für Senioren aber zu begrüßen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203720_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nPamer: Hoffen auf 10.000 ISEE-Erklärungen<\/h3>Landesrätin <b>Rosmarie Pamer<\/b> hofft, dass bis Ende September etwa 10.000 Senioren in Südtirol die ISEE-Erklärung erstellen lassen. Von den 5000 bis 6000 Pensionisten, die bis jetzt die ISEE-Erklärung verfassen ließen, würden alle die Voraussetzung erfüllen, den Landeszuschuss zu erhalten. Tschenett geht hingegen davon aus, dass nur etwa die Hälfte dieser Pensionisten den Beitrag bekommen wird. Das Land stellt für heuer 50 Millionen Euro dafür bereit. Die notwendige Vereinbarung mit dem INPS wird am 24. September unterschrieben. Das INPS soll den Beitrag auszahlen. <h3>\r\nASGB bewirbt Landeszuschuss bisher nicht groß<\/h3>Tschenett bemängelt, dass die Übereinkunft mit dem INPS erst spät unterschrieben wird. Im Friaul sei man viel schneller gewesen. Und ohne diese Vereinbarung werde der ASGB die ISEE-Erklärung für den Zuschuss nicht groß bewerben. Denn man brauche die Sicherheit, dass das Geld dann auch ausbezahlt wird. Für Pamer besteht kein Zweifel daran, dass die Vereinbarung am 24. September unterzeichnet wird. Und: „Es wird ohne Zweifel im November ausgezahlt“, verspricht die Landesrätin. <BR \/><BR \/>Was den ISEE-Wert von 20.000 Euro betrifft, so habe man sich 2024 im Herbst bei einem Treffen mit Gewerkschaften und Patronaten auf diesen Wert geeinigt. „Alle waren eingebunden“, sagt Pamer. Bei der Zahl der Pensionisten, die in den Genuss des Zuschusses kommen werden, sei man von Schätzungen ausgegangen. Im Oktober werde man aber mit den Gewerkschaften über Verbesserungen diskutieren.