Landesgesetz zu Phase 2: Das ist der Plan

Mit 2 Neuinfektionen wurde am Dienstag ein sehr geringer Wert verzeichnet. „Diese Zahlen stimmen zuversichtlich und sie bedeuten nicht, dass die Pandemie überstanden ist“, so Kompatscher, „auf diese Zahlen beruht unsere Vorstellung für Phase 2“. Die Voraussetzung für Phase 2 ist laut Kompatscher, dass Südtirol die Zahl der Neuinfektionen und akut Erkrankten in den Griff bekommt. „Ministerpräsident Conte hat es mit seinem Dekret am Sonntagabend versäumt, den Regionen Spielräume zu gewähren. Das ist unsere Kritik.“Südtirol habe in Phase eins auch zentralistische Einschnitte aus Rom akzeptiert, weil es eine kritische Lage war. „Es wird in Phase 2 einen leichten Anstieg der Neuinfektionen geben, das ist zu erwarten. Deshalb werden wir einen eigenen Weg gehen“, so Kompatscher. „Wir müssen den Landtag mit einen Gesetz zu Phase 2 befassen. Wir wollen Maßnahmen setzten die auch halten. Hier brauchen wir die Mithilfe der Mehrheitsfraktionen und der Oppositionsparteien“, sagt Kompatscher, der noch am Dienstagabend mit allen Fraktionssprechern über das Landesgesetz und das Prozedere beraten wird. „Gäbe es Obstruktion, würde sich das Gesetz in die Länge ziehen. Ich baue darauf, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Bislang haben sich alle Parteien sehr vernünftig verhalten“, so der Landeshauptmann.„Wir waren jetzt alle Müde vom Lockdown, die Beschränkungen der persönlichen Freiheiten und wirtschaftlichen Aktivitäten waren nicht mehr zu ertragen“, erklärte der Landeshauptmann, der aber vor zu großen Erwartungen warnte: „Auch wir müssen jede Menge Maßnahmen vorsehen zum Schutz der Gesundheit. Aber wir werden auf die Eigenverantwortung der Bürger setzen“.Reaktion bzw. Rekurse aus Rom gegen Landesgesetz: „Das kann schon sein. Wir erwarten uns, dass Rom einlenkt und den autonomen Regionen freie Hand lässt. Dann wird es auch keinen Rekurs dagegen geben. Ansonsten lassen wir uns auf ein Verfahren ein, aber ich wünsche mir, dass es zu keine Anfechtung kommt“. Noch am Montagabend war Kompatscher im Kontakt mit dem Regionenminister Boccia. „Ich habe noch einmal auf unsere Position hingewiesen. Notverordnungen für ganz Italien sind für uns nicht mehr akzeptabel“. Am Mittwoch wird es eine weitere Videokonferenz mit Minister Boccia geben. „Vielleicht lenkt Rom ja noch ein.“„Auch im Landesgesetz werden staatliche Regelungen einfließen. Regelungen, mit denen wir einverstanden sind, z.B. was die Lockerungen im Individualsport betrifft. Punkte, die wir separat regeln wollen, werden wir auch autonom regeln“, so Kompatscher. „Es wird keine Geschäftsöffnung am 4. Mai geben, das geht sich zeitlich nicht aus, da das Landesgesetz frühestens am 7. Mai verabschiedet werden wird“. Einige Dinge, die Rom für später angekündigt hat, will Südtirol jedoch vorziehen.

zor