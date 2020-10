Landeshauptmann gratuliert Bürgermeistern von Bozen und Meran

Kompatscher ist zuversichtlich, dass es sowohl in der Landeshauptstadt Bozen als auch in Meran eine Fortsetzung der bisher guten Zusammenarbeit zwischen Stadtgemeinde und Land geben wird. Es sei nun wichtig, die vielen Projekte, die auf den Weg gebracht wurden, umzusetzen.„Sowohl im Land als auch in den Gemeinden geht es uns darum, zum Wohle des Landes sowie der Städte und Dörfer zu arbeiten“, unterstreicht der Landeshauptmann. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam vieles weiterbringen werden.“Der Landeshauptmann wünscht Caramaschi und Rösch eine gute Hand bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen und der Bildung der neuen Stadtregierungen von Bozen und Meran.

