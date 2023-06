Landeshauptmann Kompatscher würdigt Südtirols Special Olympics

Sie gelten als Special Olympics: Mädchen und Buben, Frauen und Männer mit außergewöhnlichen sportlichen Fähigkeiten trotz Beeinträchtigung. Diese besonderen Sportlerinnen und Sportler hat Landeshauptmann und Sportlandesrat Arno Kompatscher gestern Abend (8. Juni) gewürdigt.Nach einer besonders erfolgreichen Wintersaison haben rund hundert paralympische Athletinnen und Athleten, Trainer und Trainerinnen, Betreuungspersonen und Special-Olympics-Südtirol-Präsidentin Martha Stocker im Felsenkeller der Laimburg gemeinsam mit dem Landeshauptmann auf den Sportwinter 2022/23 zurückgeblickt und die Erfolge Revue passieren lassen.„Das große Engagement und die Leidenschaft, mit denen Sportler und Sportlerinnen diese Ergebnisse erzielen, lehren uns, Hindernisse und Herausforderungen mit Mut zu begegnen und auch bei Schwierigkeiten niemals aufzugeben“, betonte gestern Abend Landeshauptmann Kompatscher. Und zu den anwesenden Athletinnen und Athleten sagte er: „Sie sind für uns alle 'Vorbilder' nicht nur was die sportlichen Leistungen angeht, sondern auch das Leben.“Die vergangene Wintersaison hat Südtirols Special Olympics einen Medaillenregen beschert, beginnend beim Heiner-Messner-Gedächtnisrennen am Roßkopf, die Ski-Landesmeisterschaften im Sarntal, das Abschlussrennen in Ulten und den Südtirol-Cup bis hin zu den Titelgewinnen bei den italienischen paralympischen Meisterschaften im Riesenslalom und Spezialslalom am Monte Bondone, dem Gold bei den Teammeisterschaften am Tonale-Pass und den drei Gold-, vier Silber- und vier Bronzemedaillen in Bardonecchia und schließlich der Teilnahme von zwei Alpin-Skiläufern und einem Langläufer (der sich zwei Silbermedaillen sicherte) an der Weltmeisterschaft in Seefeld.Die Athletinnen und Athleten der „Lebenshilfe“ haben bei den paralympischen Winterspielen in Sappada insgesamt 32 Medaillen gewonnen, davon 21 Gold-, acht Silber- und drei Bronzemedaillen, sowie einen vierten Platz im Team und eine Bronzemedaille mit der italienischen Staffel bei den Weltmeisterschaften in Seefeld.