Landeshauptmann Platter: Am Brenner wird es wieder brenzlig

Wann wird in Nordtirol der nächste Wolf abgeschossen? Welche Maßnahmen gegen den Transit bereitet das Land noch vor? Warum blickt er besorgt in Richtung Brenner? Was sagt er den Impfgegnern? Diese und andere Fragen beantwortet Landeshauptmann Günther Platter bei einem Besuch im Unterland im Sommerinterview. + Von Martin Lercher