Landeshaushalt genehmigt: 6,84 Milliarden Euro

Der Landeshaushalt 2023 in Zahlen.

„Grunddienste gewährleisten, für Krisen rüsten“

„Es braucht viele große und kleine Schritte zur Nachhaltigkeit“

Der Südtiroler Landtag hat den Landeshaushalt 2023 genehmigt. „Um Südtirol autonom zu verwalten und zu gestalten, stehen 2023 für die vielen Maßnahmen, Dienste und Tätigkeiten der Landesverwaltung 6,84 Milliarden Euro zur Verfügung“, so Landeshauptmann Arno Kompatscher.„Alles in allem ist es mit dem Landeshaushalt 2023 gelungen, die Grundbedürfnisse zu decken und die verschiedenen Dienste für die Bevölkerung zu gewährleisten und uns zugleich für bevorstehende Krisen und Veränderungen zu rüsten“, so Kompatscher.Bei der „intensiven Debatte im Landtag“ sei gerade das Thema Nachhaltigkeit eingehend thematisiert worden. „Hier werden wir weiterhin mutige Entscheidungen brauchen, und zwar im Großen bei den Landesplänen wie dem Klimaplan, dem Plan für nachhaltige Mobilität und Logistik oder Landessozialplan, als auch bei vielen kleinen Schritten auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Entwicklung“, so Kompatscher.Der Landtag hat die 3 Gesetzentwürfe zum Landeshaushalt (Landesgesetzentwurf Nr. 119/22: Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2023; Landesgesetzentwurf Nr. 120/22: Haushaltsvoranschlag der Autonomen Provinz Bozen 2023-2025; Landesgesetzentwurf Nr. 121/22: Bestimmungen in Zusammenhang mit dem Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2023) nach eingehender Diskussion am Freitag mehrheitlich genehmigt.