„Landespost statt weitere Millionen für Postdienst“

„Bekanntlich zahlt Südtirol jedes Jahr Millionen, damit der Dienst halbwegs funktioniert. Satte 7.135.719,57 Euro zahlte Südtirol 2019 an die italienische Post. 2020 war es ungefähr genauso viel. Fast 2 Millionen Euro bekommt die Post pro Jahr, damit sie sich bequemt, Zeitungen auch an Samstagen auszutragen“, so die Süd-Tiroler Freiheit. Dies habe eine Anfrage im Landtag ergeben.Die Süd-Tiroler Freiheit bekräftigt ihre alte Forderung, den Post-Grunddienst hierzulande auf neue Beine zu stellen: „Es braucht neue Wege, sei es durch internationale Verträge mit zuverlässigen Postanbietern, sei es durch den Aufbau einer eigenen Landespost“, betont Stefan Zelger von der Süd-Tiroler Freiheit. In zahlreichen autonomen Ländern Europas sei eine eigene Post Realität.

stol