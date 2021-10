Landesrätin Kuenzer begrüßt „Ja“ des Dreier-Landtags zu Landschaft-Antrag

Die Landesrätin für Raumentwicklung, Landschaft und Denkmalschutz Maria Hochgruber Kuenzer zeigt sich erfreut darüber, dass der Dreier-Landtag am heutigen Freitag in Alpbach in Tirol den Beschlussantrag der Interregionalen Landtagskommission Dreier-Landtag zur Landschaft einstimmig angenommen hat.