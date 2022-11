Landesrat Achammer trifft Bildungsminister Valditara in Rom

Im Zuge seines eintägigen Aufenthalts in Rom hat sich Landesrat Philipp Achammer am heutigen Dienstagunter anderem mit dem Bildungsminister Giuseppe Valditara getroffen. Beim Arbeitstreffen stand die Individualisierung des Lehrplans in Südtirols Oberschulen im Mittelpunkt. Es handelt sich dabei um ein Pilotprojekt, das Schülerinnen und Schülern der dritten, vierten und fünften Klassen zukünftig ermöglichen soll, dass diese einen Teil des schulischen Angebots selbst bestimmen können, ohne dass die Gesamtstundenzahl und jährliche Pflichtstundenzahl verändert werden.„Über ein solch innovatives Modell, beispielsweise in Form von Unterrichtsmodulen, ließen sich fachliche und inhaltliche Interessen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler bestmöglich fördern“, ist Landesrat Achammer überzeugt. Damit ein derartiger Versuch beziehungsweise ein derartiges Pilotprojekt im Triennium von Südtirols Oberschule starten könne, bedürfe es der Übereinkunft mit dem Bildungsministerium, damit in einem zweiten Moment auf Landesebene Bestimmungen eingeführt werden könnten. Bildungsminister Valditara begrüßte dieses Vorhaben.