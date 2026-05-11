„Gemeinsam mit der Regierungskommissarin wollen wir die institutionelle Zusammenarbeit bei zentralen Themen der Verkehrssicherheit und der Mobilität in Südtirol weiter stärken“, erklärte Landesrat Alfreider. „Die Einhaltung der Vorschriften auf den Passstraßen ist von grundlegender Bedeutung, um Sicherheit, Ordnung und eine ausgewogene Verkehrsführung auf unseren Straßen zu gewährleisten.“<BR \/><BR \/>Während des Treffens wurde der Wille bekräftigt, den Dialog über die wichtigsten Fragen der Mobilität im Land fortzusetzen. Damit sollen die Absprache zwischen den Institutionen, die Verkehrssicherheit und die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Bevölkerung garantiert werden.