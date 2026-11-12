Soziallandesrätin Rosmarie Pamer informierte dabei über das Landesfamiliengeld, das Landeskindergeld, den Unterhaltsvorschuss, das Pflegegeld und Leistungen für Zivilinvalide, ebenso wie über das soziale Mindesteinkommen, den Mietbeitrag, den Beitrag für die Wohnungsnebenkosten und weitere Maßnahmen der finanziellen Sozialhilfe.<BR \/><BR \/>„Die Leistungen unterstützen dabei, wenn es schwierig wird mit dem Einkommen auszukommen oder wenn Ereignisse, wie ein Pflegefall oder Invalidität, eine besondere finanzielle Belastung hervorrufen. Um öffentliche Mittel gut und treffsicher einzusetzen, braucht es von Zeit zu Zeit Anpassungen. An diesen wird derzeit gearbeitet, in der Klausur wurden zudem Inputs vonseiten der Regierungsmitglieder dafür vorgebracht“, berichtet Landesrätin Pamer.<BR \/><BR \/>In einem breit angelegten, fachlichen Prozess arbeiten eine Steuerungsgruppe sowie eine multidisziplinäre Arbeitsgruppe seit Mitte 2025 an einer Überarbeitung des Sozialleistungssystems in Südtirol. „Wir wollen die Treffsicherheit der Leistungen erhöhen, auch um damit die Armutsprävention weiter zu stärken“, betont Soziallandesrätin Pamer. <BR \/><BR \/>Weiters gehe es darum besonders schutzbedürftige Menschen künftig besser zu erreichen, die Handlungsspielräume der Sozialdienste zu erweitern und die Eigenverantwortung und die arbeitsmarktbezogene Integration zu stärken. Zudem sollen eine digitale Anpassungen Verfahren vereinfachen und damit den Bürokratieaufwand verringen. Die Regierungsmitglieder brachten sich bei der Klausurtagung in die Diskussion mit unterschiedlichen Inputs ein. „Diese fließen in den Überarbeitungsprozess ein und sollen dazu führen, das System der Unterstützungsleistungen des Landes zukunftssicher und zielgerichtet weiterzuentwickeln“, sagt Pamer.