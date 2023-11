Landesregierung: „Nicht ohne unseren Ladiner“

Ohne Daniel Alfreider wird ausgeschlossen

Am 27. November soll Entscheidung fallen

Wenn heute Nachmittag am SVP-Sitz in der Brennerstraße die Parteileitung zusammentritt, wird es ganz sicher nicht nur um die Bilanz der ersten Schnupperrunde mit den potenziellen Koalitionspartnern gehen. Für besonders heiße Diskussionen sorgen wird die italienische Beteiligung in der Landesregierung. Fratelli d'Italia und Lega haben bereits unmissverständlich klar gemacht, dass es eine Zusammenarbeit mit ihnen nur gegen einen zweiten Italiener in der Landesregierung geben wird.Nachdem Landeshauptmann Arno Kompatscher erklärt hatte, dies sei rein mathematisch nicht möglich, hatte die SVP beim Landtag ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Zumal aufgrund des Wahlausganges nicht zwingend ein Ladiner in der Landesregierung sitzen muss, wäre ein zweiter italienischer Landesrat durchaus möglich. Dass man Daniel Alfreider einer Koalition mit FdI und Lega opfern könnte, schließt man innerhalb der SVP bereits jetzt aus.Damit dürfte das Tauziehen mit der italienischen Rechten weitergehen. Bleibt es wie derzeit bei einer 9er-Landesregierung dürfte Marco Galateo (FdI) Landesrat, Christian Bianchi (Lega) Landtags-Vizepräsident werden. Mit wem die SVP konkret in Koalitionsverhandlungen tritt wird, wird sich erst nach einer zweiten Runde zeigen. Am 27. November soll dann die Entscheidung fallen, mit wem man in den kommenden 5 Jahren regieren will.