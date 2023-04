Landesregierung passt Medienförderung an

Dokumentation anstelle von Eigenerklärung

Das Land Südtirol fördert lokale Medienunternehmen auf der Grundlage des Landesgesetzes „Bestimmungen zum Kommunikationswesen und zur Rundfunkförderung“ (LG Nr. 6/2002). Private Radio- und Fernsehsender sowie Online-Portale, die Nachrichten und Programme von lokalem Interesse erstellen und verbreiten und darüber hinaus Informationen des Zivilschutzes, des Wetterdienstes und Verkehrsberichte ausstrahlen, können sich jährlich um Landesförderung bewerben.„Substantiell, was die Höhe der Förderungen angeht, ändert sich nichts“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher, der die überarbeiteten Kriterien heute der Landesregierung zur Genehmigung unterbreitet hat, „viel mehr geht es um verwaltungstechnische Änderungen.“ Ziel der Medienförderung sei es, „Freiheit und Pluralität der lokalen Medien zu fördern, die sprachliche und kulturelle Identität der drei in Südtirol lebenden Sprachgruppen zu stärken und Meinungs- und Informationsvielfalt zu garantieren“.Dabei gelte auch der Qualität ein besonderes Augenmerk. Zu diesem Zweck sehen die neuen Förderkriterien eine umfassendere Dokumentation für die antragstellenden Medienunternehmen vor. Auch die Kontrollen werden ausgebaut.Demnach müssen künftig die erklärten Lohnkosten für die Mitarbeitenden bereits bei der Einreichung des Antrags dokumentiert werden. Dasselbe gilt für die Ausgaben für Agenturen oder Dritte. Zudem ist in Zukunft dem Antrag auch die Bilanz des Vorjahres beziehungsweise die Einkommenssteuererklärung beizulegen. Durch diese Bestimmung soll Falscherklärungen vorgebeugt werden. Falsche Eigenerklärungen waren auch der Anstoß für die Überarbeitung der Kriterien.„Die Förderung für das Medienunternehmen, das falschen Eigenerklärungen vorgelegt hatte, ist in der Zwischenzeit widerrufen worden. Zudem wurde Meldung an die Staatsanwaltschaft gemacht“, informierte der Landeshauptmann.