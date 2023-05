Landesregierung will Schutzstatus von Wolf und Bär senken

Bär und Wolf seien in Südtirol nicht vereinbar mit der Lebensweise in Südtirol und mit der Landwirtschaft, so Kompatscher. Die Zustände seien inakzeptabel, sagte er.Sein Ziel sei aber nicht der Abschuss von einzelnen Tieren. Das Ziel, das er in Brüssel verfolge, sei die Herabstufung des Schutzstatus verfolge sei die Herabsetzung des Schutzstatus von Wolf und Bär, damit man die Zahl der Großraubtiere regulieren könne.