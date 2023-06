Landesseniorenbeirat trifft sich zur konstituierenden Sitzung

Der Landesseniorenbeirat wurde mit dem Landesgesetz zur Unterstützung und Förderung des aktiven Alterns (LG 12/2022) eingeführt. Als beratendes Gremium der Landesregierung wird der Beirat künftig Südtirols Seniorenpolitik aktiv mitgestalten. Nachdem die Landesregierung in ihrer Sitzung am 20. Juni die Mitglieder ernannt hat, haben sich diese am heutigen Mittwoch zur konstituierenden Sitzung getroffen.Dabei hat Landesrätin Waltraud Deeg einleitend über den Stand der Dinge zur Umsetzung des Landesgesetzes berichtet und sich besonders über die Einsetzung des Landesseniorenrates gefreut: „Es ist wichtig, dass die ältere Generation aktiv in der Gesellschaft mitarbeitet. Denn Erfahrungswerte sind wichtige Impulsgeber für konkrete Maßnahmen. Mit dem ersten Südtiroler Seniorenbeirat auf Landesebene wird ein wichtiges Sprachrohr und ein Vertretungsgremium für Seniorinnen und Senioren geschaffen, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“Deeg hob zudem hervor, dass es für Seniorinnen und Senioren wichtig sei, sich zu allen Themen einzubringen, beispielhaft nannte sie die anstehenden oder bereits laufenden Diskussionen zu den Gemeindeentwicklungsplänen.Technische Informationen zur Arbeitsweise und zu den Aufgaben des Beirates stellten Amtsdirektorin Brigitte Waldner und Ressortdirektor Luca Critelli den Anwesenden vor. Zur Sitzung waren alle effektiven Mitglieder sowie deren jeweiligen Ersatzmitglieder geladen. Sobald Südtirols erste Seniorenanwältin oder erster Seniorenanwalt vom Südtiroler Landtag gewählt wird, wird auch sie oder er dem Landesseniorenbeirat angehören. Das Gremium einigte sich heute darauf sich alsbald zu einer Klausurtagung zu treffen, um dort die thematischen Schwerpunkte der künftigen Arbeiten festzulegen. In der nächsten Sitzung steht zudem die Wahl des oder der stellvertretenden Vorsitzenden auf der Tagesordnung.