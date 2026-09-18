Mit der Neubesetzung wurden zudem erstmals die 2025 beschlossenen Änderungen an der Zusammensetzung des Gremiums umgesetzt.<BR \/><BR \/>Sportlandesrat Peter Brunner hat den Vorsitz des Beirats inne und bekräftigt: „Mit dem neu aufgestellten Landessportbeirat stärken wir die Mitsprache des organisierten Sports. Die breite Vertretung verschiedener Bereiche ermöglicht es uns, Herausforderungen und Chancen gemeinsam zu diskutieren und die Sportförderung im Land weiterzuentwickeln.“<BR \/><BR \/>Mit der Reform des Landessportbeirats wurde die Zusammensetzung des Gremiums erweitert und breiter aufgestellt. Vertreten sind nun alle wesentlichen Bereiche des Südtiroler Sports, darunter das Nationale Olympische Komitee CONI und seine Verbände, das Paralympische Komitee CIP, die Sportdachverbände VSS und USSA, die Südtiroler Sporthilfe, der Gemeindenverband sowie der Schulsport. Außerdem wurde vereinbart, zu den Sitzungen des Sportbeirats fix eine Vertretung der italienischen und ladinischen Schule sowie des Ressorts Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster einzuladen, um den Beirat mit ihrer wertvollen Expertise abzurunden. Damit soll das Sportsystem in seiner gesamten Breite abgebildet und die sportpolitische Beratung der Landesregierung weiter gestärkt werden.<BR \/><BR \/>Der Landesrat für Ladinische Bildung und Kultur ist stellvertretender Vorsitzender Daniel Alfreider: „Bewegung ist ein wichtiger Teil unseres Alltags, im Sport genauso wie in der Mobilität. Entscheidend ist, dass Menschen sich sicher bewegen können und gute Angebote vorfinden. Im Landessportbeirat wollen wir dazu beitragen, Sport, Bewegung und gesellschaftliches Miteinander in ganz Südtirol weiter zu stärken.“<BR \/><BR \/>Im Rahmen der ersten Sitzung befasste sich der Landessportbeirat unter anderem mit aktuellen Entwicklungen im Bereich der Sportmedizin. Vorgestellt wurden die Auswirkungen der organisatorischen Anpassungen bei den sportärztlichen Untersuchungen. Die Voraussetzungen für die Ausstellung der sportärztlichen Bescheinigungen bleiben unverändert, angepasst wurden unter anderem die Zugangsmodalitäten und Tarife.<BR \/><BR \/>Diskutiert wurde zudem die Homologierung von Sportanlagen, die bereits bei der Planung mitgedacht werden müsse. Dadurch sollen Sportstätten möglichst flexibel nutzbar sein und mehreren Sportarten gleichermaßen zur Verfügung stehen.<BR \/><BR \/>Einigkeit herrschte auch über die Bedeutung von Bewegung und Sport im Schulalltag. Um Kinder und Jugendliche früh für Sport zu begeistern, sei ein niederschwelliger und spielerischer Zugang bereits im Grundschulalter entscheidend.<BR \/><BR \/>Die Mitglieder des Landessportbeirats bekräftigten, den begonnenen intensiven Austausch in den kommenden Sitzungen fortzusetzen.