<b>Die SSG begründet diesen Schritt in einer Aussendung damit:<\/b><BR \/><BR \/><b>Verschiebung der Prioritäten & Ressourcenmangel:<\/b> „Ursprünglich war im Rahmen der Verhandlungen von einer grundsätzlichen Annäherung der Gehälter der Staats- an die Landesschule die Rede. Aufgrund knapper Mittel konzentrierte man sich nun jedoch primär auf die dringend notwendige Angleichung der Grundschule an die Mittelschule. Die Gewerkschaft zeigt dafür zwar Verständnis, warnt jedoch eindringlich davor, das ursprüngliche Ziel einer umfassenden Gesamtangleichung sowie die offenen Probleme in den Sekundarstufen gänzlich aus den Augen zu verlieren.“<BR \/><BR \/><b>Irreführender Berechnungsmodus und Gehaltsvergleich:<\/b> „In den Berechnungen wird die Zweisprachigkeitszulage voll einbezogen. Da der Zweisprachigkeitsnachweis beim Land jedoch Pflicht, beim Staat hingegen eine zusätzliche Qualifikation darstellt, führt dies zu einer massiven methodischen Verzerrung, da es sich auch um unterschiedliche Beträge handelt. Ein bereinigter Vergleich ohne diese Zulagen zeigt deutlich: Die realen Lohnunterschiede zum Landesdienst sind in der Grundschule noch größer und in den Sekundarstufen besteht weiterhin akuter Handlungsbedarf. Eine Unterzeichnung würde fälschlicherweise signalisieren, dass die strukturellen Baustellen bereits gelöst sind.“<BR \/><BR \/><b>Benachteiligung bei der Abfertigung:<\/b> „Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen, bei denen staatliche Lehrpersonen die Landeslohnelemente nicht angerechnet bekommen, erhalten sie beim Dienstaustritt spürbar weniger Abfertigung. Auch hier bleibt der Vertrag eine Lösung schuldig.“<BR \/><BR \/>„Da die Politik nicht bereit war, diese offenen Kernfragen durch verbindliche schriftliche Zusicherungen abzusichern, sieht sich die SSG zu diesem konsequenten Schritt gezwungen.“