Landtag: Änderungen am Landeshaushalt verabschiedet

In seiner Erläuterung zum Gesetzentwurf führte Landeshauptmann Arno Kompatscher aus, dass es neben einigen Umbuchungen von rein technischer Natur, auch einige wichtige Bewegungen gebe.Auf Seiten der Einnahmen gebe es 50 Millionen Euro an Rückerstattung seitens des Staates, betreffend die vorenthaltenen Anteile an Steuern im Bereich des Glückspiels. Nach den 100 Millionen Euro an Rückerstattung, die man bereits erhalten habe, seien diese 50 Millionen der zweite Teil, der mit dem Staat verhandelten Rückerstattung. Für die Mindereinnahmen aus der Irpef-Reform hätte Südtirol 165 Millionen Euro als Ausgleich gut, netto seien es aber nur 113 Millionen, weil der Staat Mehrausgaben durch das einheitliche Familiengeld habe.Auf der Ausgabenseite seien für die Finanzverhandlungen im sozialen Bereich, für den Dreijahreszeitraum 2022 bis 2024 insgesamt 50 Millionen Euro vorgesehen. Eine weitere wichtige Position betreffe die Kollektivvertragsverhandlungen der Lehrer von Schulen staatlicher Art. Hierfür seien 3 Mal 10 Millionen Euro für den kommenden Dreijahreszeitraum vorgesehen. Dadurch betrage die Gesamtsumme der zur Verfügung stehenden Mittel nun 60 Millionen Euro. Für den bereichsübergreifenden Kollektivvertrag (BKV) würden 12 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.Eine weitere Ausgabenposition sei die Aufnahme von Personal außerhalb des Stellenplans zur Umsetzung des PNRR. Es werden hierfür bis zu 100 Fachleute, kurzfristig und mit befristetem Arbeitsvertrag für maximal 3 Jahre eingestellt. Eine wichtige Ausgabe sei die Autorisierung zur Aufnahme eines Darlehens in der Höhe von 150 Millionen Euro für die Breitbandstrategie. Die 150 Millionen seien nur ein Teil der Finanzierung der Breitbandstrategie. Der andere Teil bezüglich dieser Finanzierung werde über Gelder aus dem PNRR finanziert. Das Gesamtvolumen dieser Breitbandfinanzierung betrage rund 330 Millionen Euro.Weitere Ausgaben beträfen das Gesundheitswesen (21,5 Millionen), Investitionen für den NOI-Techpark (3,5 Millionen), die Olympiabeteiligung, in diesem Fall ein Waffendepot und eine Tunnelverbindung (7 und 8 Millionen), die Instandhaltung von Landesgebäuden, darunter die Schutzhütten (4 Millionen), eine Datenbankverwaltung mit Kundendaten für Tourismus und andere Wirtschaftsbereiche, die Medienförderung (1,1 Millionen), den Euregio+ Tourismusfonds (15 Millionen) und 20 Millionen für den Sozialfonds.Der Gesetzentwurf enthalte auch die Verbindlichkeiten außer Etat, eine Klarstellung und eine Zahlenberichtung zur Beteiligung an den Olympischen Spielen vor, Beiträge für Initiativen, die covid-bedingt nicht stattgefunden, aber bereits Kosten verursacht hätten. Die Anstellung von bis zu 100 Fachleuten, die regionale Irpef trotz geänderter staatlicher Bestimmungen auf der gleichen Höhe, den Jagdkalender und die termingerechte Abrechnung von Projekten, die sich covid-bedingt verzögert hätten.Kompatscher bestätigte, dass man bei den 100 Fachleuten für die Umsetzung des staatlichen Wiederaufbauplans von Proporz und Zweisprachigkeit absehen werde, da man diese kaum auf dem lokalen Arbeitsmarkt finden werde. Es gehe um befristete Anstellungen und ganz spezifische Fachkenntnisse, und diese Fachleute würden mit den römischen Behörden in Kontakt treten, nicht mit den Bürgern.Der Schuldenstand des Landes betrage 221 Millionen an normalen Schulden, ein Kreditrahmen von 311 Millionen, der nicht in Anspruch genommen wurde, und dann die Kreditaufnahme für Infranet - insgesamt über 700 Millionen und damit 1,6 Prozent des BIP. Damit erkläre sich auch das AAA-Rating der Agenturen. Südtirol habe aber auch nicht die Möglichkeit, für laufende Ausgaben Schulden aufzunehmen.Als eine Euregio-Bewerbung für Olympia im Raum gestanden sei, habe man festgestellt, dass Südtirol nur ganz am Rande seiner Kapazitäten gewesen wäre. Olympia 2026 sei erstmals an 2 Städte vergeben worden, das ermögliche weniger Neubauten. Für den Nachtragshaushalt habe man bis jetzt 150 Millionen eingeplant, der genaue Betrag hänge von den Steuerschätzungen ab.Für die Finanzierung im Tourismus hätten die Banken bestimmte Risikogrenzen, daher sei eine weitere Kreditmöglichkeit wie der Tourismusfonds nützlich. Für das ländliche Wegenetz werde man die meisten vorliegenden Projekte durchfinanzieren, im Nachtragshaushalt seien weitere Mittel über die Berglandwirtschaftsförderung möglich. Bei den Verhandlungen für die Pflegeberufe gebe es Fortschritte, bei den Lehrern sei man noch in einer Anfangsphase. Die Investitionen von 150 Millionen seien für die marktfähigen Gebiete vorgesehen, und mit den Einnahmen von diesen würden die Investitionen in den Berggebieten querfinanziert.

ansa/stol