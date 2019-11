Landtag freut sich über 4000. Besucher

Unter den Schülerinnen und Schülern der 2. Klasse der Hotelfachschule Cesare Ritz in Meran befand sich auch der 4000. Besucher bzw. die 4000. Besucherin des Landtags in diesem Jahr. Um den Augenblick gebührend zu begehen, unterbrach Landtagspräsident Josef Noggler kurz die heutige Landtagssitzung und bat die Schüler in den Plenarsaal, wo sie von den Abgeordneten mit Applaus begrüßt wurden.





Noggler dankte den Schülern und dem Lehrpersonal für ihr Interesse am Landtag und überreichte der Klassensprecherin einen Gutschein von Landeshauptmann Arno Kompatscher für den Besuch eines Landesmuseum nach Wahl der Klasse. Den weiteren Teil der Führung durch das Hohe Haus übernahm dann Vizepräsidentin Rita Mattei.

stol