Begründet wurde die Ablehnung mit den bereits angekündigten Maßnahmen von Soziallandesrätin Rosmarie Pamer. Demnach sollen künftig auch Menschen ohne eigene Rente mit einem ISEE-Wert von unter 20.000 Euro eine monatliche finanzielle Unterstützung erhalten.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/tausende-frauen-ohne-eigene-rente-team-k-fordert-finanzielle-anerkennung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Tausende Frauen in Südtirol sind ohne eigene Rente – hier lesen Sie mehr dazu<\/a><\/b><BR \/><BR \/> Rieder befürchtet allerdings, dass aufgrund der vorgesehenen Einkommens- und Vermögenskriterien nur ein kleiner Teil der betroffenen Frauen davon profitieren könnte.<BR \/><BR \/>Die Team-K-Abgeordnete zeigte sich nach der Abstimmung verärgert. Sie kritisierte unter anderem, dass die Landtagssitzung zwischenzeitlich unterbrochen werden musste, weil aus ihrer Sicht die erforderliche Mehrheit fehlte. <BR \/><BR \/>Zudem warf sie der politischen Mehrheit vor, parteipolitische Interessen über die Anliegen der betroffenen Frauen zu stellen.