Landtag öffnet nach dem Lockdown wieder für Besucher

Dabei handelt es sich um die Kinder des Projektes Arianna der UPAD. Begleitet von den Lehrerinnen Silvia Maurelli und Nadia Leoni durften sie im Plenarsaal auf den Sesseln des Präsidiums und der Landesregierung Platz nehmen. Dort wurde ein kurzer Film über den Landtag gezeigt und die Kinder haben Vizepräsidentin Rita Mattei getroffen, die ihnen erklärt hat, wie der Landtag arbeitet und zahlreiche Fragen beantwortet hat.Die Besucherzahl im Landtag lag im vergangenen Jahr, dank einer umfangreichen Werbekampagne, bei 4.610 Personen. Das entspricht einem Plus von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Anfang des Jahres startete auch die Kampagne „Bis bald in der Schule“, die vor allem den Jüngsten erklären soll, was der Landtag ist und worin seine Aufgaben bestehen. Im Rahmen der Kampagne kommen Landtagsabgeordnete auch direkt zu den Schülern ins Klassenzimmer. Während des Lockdowns wurde ein Videokonferenz-System eingerichtet, dank dem Schülerinnen und Schüler die gewählten Volksvertreter trotzdem haben treffen können.Nach längerer Zeit fand am Donnerstag schließlich wieder der erste richtige Präsenzbesuch statt.

stol