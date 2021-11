Landtag sagt Ja zu Ulrike Lobis als Staatsrätin

Die Meraner Juristin soll auf Bernhard Lageder folgen, der in den Ruhestand getreten ist und wird neben Günther Mathà zweiter Staatsrat aus Südtirol. Nun muss noch der Ministerrat zustimmen.Große Freude über Lobis' Ernennung hat man beim Landesbeirat für Chancengleichheit. „Es ist das erste Mal überhaupt in der Geschichte Südtirols, dass eineFrau für eine der beiden Vertretungspositionen unseres Landes im Staatsrat namhaft gemacht worden ist,“ so Präsidentin Ulrike Oberhammer.Die Ernennung einer Frau für diese verantwortungsvolle Position in Rom sei ein starker Ausdruck der Anerkennung der vielen Kompetenzen, die Frauen in die Gesellschaft einbringen können.

stol