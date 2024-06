Landtag stimmt für Abschaffung des Regierungskommissariats

„Keine einzige Strafe“

Der Landtag hat sich am heutigen Donnerstag mehrheitlich dafür ausgesprochen, das Regierungskommissariat abzuschaffen. Das Anliegen soll nun in Rom deponiert werden. Die Abstimmung geht auf einen Antrag der Süd-Tiroler Freiheit zurück.Die Mehrheit kam dadurch zustande, dass die SVP-Mandatare im Landtag alle auf den Knopf: „Ich stimme nicht ab“ gedrückt hat. Neben einer Ja-Stimme, Nein-Stimme und einer Enthaltung, gibt es im Landtag nämlich auch den „Ich stimme nicht ab“-Knopf.„Das Regierungskommissariat ist dafür zuständig, Strafen auszustellen, wenn das Recht auf Gebrauch der Muttersprache verletzt wird. Bis heute hat das Regierungskommissariat nicht eine einzige Strafe ausgestellt, wenn das Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache verletzt wurde“ sagt Bernhard Zimmerhofer von der Süd-Tiroler Freiheit Nach der Abstimmung im Landtag soll das Anliegen nun in Rom deponiert werden.