Landtag stimmt heute über Verkleinerung der Landesregierung ab

Heute endet Thomas Widmanns Ära als Landesrat – aus freien Stücken oder durch eine Verkleinerung der Landesregierung. Was passiert, wenn Landesrat Widmann heute freiwillig zurücktritt lesen Sie hier. Nach dem Entzug der Zuständigkeiten, der bereits erfolgte, würde Widmann am Freitag also auch den Sitz in der Landesregierung verlieren.Christoph Perathoner wird am kommenden Dienstag, also am 3. Mai, seinen Rücktritt als Bezirks-Präsident bekanntgeben. Einzig Karl Zeller scheint von einem freiwilligen Rückzug als SVP-Vizeobmann nichts wissen zu wollen.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier.